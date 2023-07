Fi-Pi-Li, lavori sulle barriere acustiche a Firenze

Per lavori sulle barriere acustiche, sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto il restringimento della carreggiata dal km 0+000 al km 2+200, all'altezza di Firenze in direzione Mare, con due corsie di larghezza mt 3,25, mediante barriere new jersey sul lato destro a protezione dell'area di cantiere, fino all'8 novembre 2023.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa