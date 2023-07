Fi-Pi-Li, riapre finalmente a due corsie il tratto tra Empoli Centro-Empoli Est

E' confermato: dalle 6 di domani mattina termineranno i lavori in Fi-Pi-Li tra le uscite Empoli Centro ed Empoli Est, dopo mesi in cui un tratto di 2 km era stato ristretto alla sola corsia di sorpasso. Il 'collo di bottiglia' era stato determinato dall'Ufficio di Viabilità della Città Metropolitana di Firenze dopo che un tir aveva colpito il viadotto di Ponzano. Era il 15 maggio quando un camion troppo alto aveva "disintegrato un'intera trave in cemento armato", usando la ricostruzione della stessa MetroCittà.

Una prima ordinanza dispose la chiusura fino al 23 giugno ma i problemi legati alla messa in sicurezza erano particolarmente complessi e legati alla burocrazia. Tanto da causare una 'sommossa' politica da parte delle opposizioni di Fratelli d'Italia.

"I lavori di messa in sicurezza, svolgendosi sotto l'impalcato del viadotto, non sono ovviamente percepibili da chi percorre la FiPiLi", spiegò in sua difesa la MetroCittà, affermando di aver impiegato il tempo nel miglior modo possibile per ovviare tutti i disagi. Fortunatamente è stata rispettata la data ultima del 21 luglio, evitando nuove proroghe dell'ordinanza di chiusura.