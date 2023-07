Fimer, le istituzioni scrivono al Governo: tavolo nazionale con massima urgenza

Una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al sottosegretario Fausta Bergamotto per chiedere la “riconvocazione con massima urgenza del tavolo nazionale di crisi per azienda Fimer Spa”. E’ quella inviata oggi da Regione Toscana e Comune di Terranuova Bracciolini, che con la firma di Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, e del sindaco Sergio Chienni denunciano l’incertezza che si sta determinando a seguito degli ultimi eventi tra i quali una nuova richiesta di concordato prenotativo presentata al Tribunale di Milano e l’accordo con un investitore. "Preoccupa in particolare la tenuta economica della società in questa fase, l’assenza di chiarezza sull’intero percorso e le continue divergenze interne alla governance aziendale”.



Le istituzioni toscane definiscono “indispensabile una sede di garanzia quale solo il tavolo nazionale può mettere a disposizione, alla presenza degli organi societari e dei rappresentanti della proprietà oltre che delle organizzazioni sindacali”.

Fonte: Regione Toscana