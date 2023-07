Giochi smantellati a Corazzano, Guazzini (CambiaMenti): "Ripristinateli per le famiglie"

Un'area giochi in via De Gasperi a Corazzano che è stata smantellata per un'altra nell'area sportiva, ma che a detta delle famiglie sarebbe stato utile mantenere. La capogruppo di CambiaMenti Manola Guazzini ha inviato un'interpellanza da discutere nel prossimo Consiglio comunale chiedendo perché sia stata smantellata l'area giochi, considerato anche che i costi di mantenimento e manutenzione non siano così grandi da rappresentare un problema. Guazzini chiede anche se non si ritenga opportuno ripristinare i giochi.