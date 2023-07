Incendio in via della Spina a Pisa, due appartamenti inagibili

Incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Pisa al primo piano di una palazzina di quattro in via della Spina, non lontano dalla stazione centale. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa e Cascina per spegnere le fiamme ed evacuare l'edificio. L'appartamento al primo piano, da dove è partito l'incendio, e il piano secondo, per il solaio danneggiato, sono stati dichiarati inagibili. Via della Spina è rimasta chiusa al traffico fino alle 20.45. Non sono note ancora le cause dell'incendio.