Incidente sul lavoro a Grosseto: operaio ferito mentre taglia il bosco

Un uomo è rimasto ferito alla gamba in un incidente sul lavoro a Istia d'Ombrone, vicino Grosseto. L'operaio era impegnato in una zona impervia con alcuni colleghi per l'inizio del taglio di una parte di bosco. Sembra che alcuni tronchi tagliati siano scivolati e una delle gambe sia rimasta schiacciata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che però, vista l'asperità della zona, non hanno potuto raggiungere il ferito con i propri mezzi. Sul posto è così arrivata una squadra di vigili del fuoco che, dopo che i sanitari hanno stabilizzato il ferito, con tecniche Saf ha trasportato l'operaio sino ai mezzi di soccorso per il trasporto all'ospedale Misericordia di Grosseto.