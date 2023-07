La Rotta, successo per il concerto di fado

Una serata partecipatissima quella di ieri a La Rotta. Oltre 150 le persone che si sono radunate al parco fluviale per il concerto di fado, con la splendida voce di Beatriz Felicio. Uno spettacolo, inserito nel cartellone del Festival Sete Sois Sete Luas, che è stato preceduto da una corsa speciale, al tramonto, del battello Andrea da Pontedera (con partenza e ritorno proprio dall'approdo de La Rotta) con a bordo la musica della 7Luas Maio Band, accompagnati dalla bravissima cantante pontederese Paola Bivona.

Una rappresentazione artistica che ha proposto ritmi creoli e melodie portoghesi, apprezzatissimi dal pubblico, che ha potuto anche degustare prodotti tipici del territorio in maniera del tutto gratuita, proprio negli spazi del parco fluviale, grazie all'impegno e all'organizzazione dell'associazione culturale Il Mattone, parte attiva dell'iniziativa. Una partecipazione numerosa che ha portato alcune persone a cogliere l'occasione per visitare l'attiguo Museo dei Mattonai.

"Grazie a tutti. Organizzatori, volontari, artisti - ha detto la assessora comunale Sonia Luca, presente alla serata - la nostra comunità conferma la sua unica ricchezza e la dimostra con abnegazione, partecipazione e grande coinvolgimento". Il Festival Sete Sois concluderà la sua 31esima edizione domani sera, venerdì 21 luglio, in piazza Malaspina a Montecastello, con un ensemble davvero unico, "Blimunda 7Luas", che riunisce sei prestigiosi musicisti da Capo Verde, Andalusia, Italia, La Reunion e Portogallo, che hanno creato e arrangiato un repertorio unico e originale ispirato ai personaggi e al mondo delle opere di Saramago in chiave musicale. Special guest della serata, a ingresso libero, Paola Bivona. Altro evento in programma quello di questa sera, a Treggiaia, in piazza Monti, con i musicisti capoverdiani di 7Luas Maio Band.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa