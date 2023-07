Mondo Convenienza, sciopero a Campi: raccolta fondi online

“Lo sciopero sta andando avanti da più di 50 giorni e coinvolge oggi quasi 40 lavoratori! Montatori e autisti di Mondo Convenienza sono in sciopero da martedì 30 maggio 2023, davanti al magazzino di via Gattinella a Campi Bisenzio”.

Scrive così il sindacato SiCobas di Prato su GoFundMe dove è stata lanciata una raccolta fondi proprio per sostenere l’iniziativa dei lavoratori.

In pochi giorni la protesta è stata affiancata da una grande solidarietà. In molti stanno partecipando anche attraverso la raccolta fondi che con oltre 450 donazioni ha già ottenuto un risultato di oltre 10mila euro.

“Chiediamo a tutte e tutti di sostenere lo sciopero dei lavoratori di Mondo Convenienza con una piccola donazione. Il vostro contributo può fare la differenza - scrive il sindacato sulla piattaforma, che aggiunge - I fondi saranno utilizzati per dare un sostegno economico ai 40 lavoratori che, essendo in sciopero, non riceveranno busta paga, e quindi per permettere loro di pagare l'affitto e dare da mangiare alla propria famiglia”.

Fonte: Ufficio Stampa