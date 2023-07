Museo Caruso di Napoli, Lastra a Signa protagonista con alcuni pezzi originali

Ha partecipato anche il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni ieri a Napoli a Palazzo Reale all’inaugurazione del nuovo museo statale dedicato alla figura del tenore Enrico Caruso insieme, fra gli altri, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani, al direttore generale Musei Massimo Osanna e alla curatrice del Museo Laura Valente.

Un grande spazio, all’interno della sala Dorica del Palazzo, che accoglie oltre ad una selezione di cimeli del grande tenore, soprattutto un’esperienza interattiva e sonora con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali e cinematografiche grazie all’allestimento progettato dal gruppo NEO (Narrative Envirement Operas) e alla collaborazione di numerosi partner carusiani da tutto il mondo.

Il Comune di Lastra a Signa ha collaborato attivamente nell’allestimento del Museo dando in prestito alcuni pezzi e cimeli ospitati a Villa Caruso Bellosguardo come il costume originale di Canio indossato da Caruso durante I Pagliacci e quello originale indossato nell’Aida, gli acquarelli colorati della produzione artistica figurativa di Caruso a cui si aggiungono alcune celebri caricature dedicate ai grandi della musica da Toscanini e Verdi, due grammofoni e l’antico baule da viaggio.

Le altre importanti collaborazioni del nuovo Museo sono con gli Archivi Ricordi e Puccini, con teatri dell’opera come il San Carlo, la Scala e il Metropolitan fino alla cineteca di Bologna, con MOMA – The Museum of Modern Art, BFI National Archive e Gosfil’mofond, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi ICBSA, oltre alla fondamentale sinergia con l’Associazione Museo Enrico Caruso, Centro Studi Carusiani di Milano.

“Una grandissima soddisfazione aver partecipato ieri a questa importante inaugurazione – ha sottolineato il sindaco Angela Bagni- che ci ha visti protagonisti insieme a tante importanti realtà e istituzioni che hanno dedicato studi e ricerche alla figura del grande tenore e che ospitano preziosi cimeli a lui appartenuti. Ci ha fatto piacere poter lavorare insieme agli allestitori e alla curatrice Laura Valente mettendo a disposizione temporaneamente alcuni pezzi del nostro Museo. Questa collaborazione ci ha consentito di stabilire importantissimi rapporti con Palazzo Reale e con il Comune di Napoli che abbiamo intenzione di sviluppare e implementare in futuro, grazie alla disponibilità espressa ieri dal sindaco di Napoli Manfredi di organizzare eventi congiunti. La collaborazione per l’allestimento del Museo è servita anche a Lastra a Signa per poter essere inserita, con il proprio Museo, in una rete nazionale di istituzioni dedicate alla figura di Enrico Caruso”.