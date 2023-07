"Rifiuti in piazza dopo i lavori": la denuncia da Casteldelbosco

"Rifiuti depositati inappropriatamente in piazza. Accade in Piazza Berlinguer che una ditta che esegue lavori di scavo deposita da mesi i rifiuti prodotti (in prevalenza terre e rocce da scavo) in modo assolutamente scorretto direttamente sull’asfalto della piazza.

Se un comune cittadino sbaglia a fare la raccolta differenziata viene etichettato come “non conforme” se non individuato dalle fototrappole mentre una ditta può gestire rifiuti in modo illegale senza che nessuno dica niente?

In data 23 giugno è stato segnalato il fatto all’amministrazione comunale che ovviamente si è limitata a rispondere che la segnalazione è stata inoltrata all’ufficio competente ma il deposito di rifiuti è continuato. Del fatto è stato avvisato anche direttamente il sindaco senza esito.

In data 14/07 è stato fatto un esposto all’ARPAT che per tutta risposta si è limitata a dire che non ha competenza in questione perché trattasi di cantiere e di rivolgersi alla Polizia Municipale o al settore rifiuti abbandonati. Peccato che la cosa non corrisponde a verità e non ci risulta nessun cantiere in Piazza Berlinguer.

Ora, a parte il classico caso all’italiana di rimpallo di responsabilità, quello che ci preme è che la questione venga risolta velocemente perché la terra sta ostruendo le caditoie stradali per il drenaggio delle acque meteoriche che sicuramente, in occasione delle prossime piogge, andrà ad aggravare la situazione già critica della zona."

Consulta di Casteldelbosco