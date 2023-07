Rimozione autocarro, chiusa tangenziale di Siena

Per le operazioni di rimozione dell’autocarro che alcuni giorni fa è uscito di strada, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di una porzione della tangenziale di Siena. In particolare dalle ore 3 alle ore 8 di domani, venerdì 21 luglio, sarà chiusa la strada dall’uscita Siena Acquacalda a Siena Ovest (Siena San Marco) in direzione Grosseto. Saranno predisposti percorsi alternativi, con uscita obbligatoria a Siena Nord per chi arriva da direzione Firenze e possibilità di rientrare poi da Siena Ovest. Visto l’orario di chiusura, l’auspicio è quello di limitare al massimo i disagi per traffico e viabilità.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa