Scomparso da un giorno, 78enne ritrovato vivo con l'auto in una scarpata

Era dichiarato scomparso da 24 ore. E' stato ritrovato in una scarpata, dov'era finito con la sua auto, nel Chianti. La disavventura di un 78enne tedesco si è risolta alle 7.40 di questa mattina quando i vigili del fuoco hanno soccorso l'uomo finito in un fosso a lato della sp408 a Gaiole in Chianti. Sul posto il soccorso alpino, l'automedica da Siena e l'ambulanza della Misericordia di Taverne d'Arbia. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena.