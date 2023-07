Sindaco di Cecina beccato con la cocaina, deve dimettersi? Il sondaggio di gonews

Una delle notizie più importanti delle ultime ore in Toscana arriva da Cecina. Il sindaco Samuele Lippi è stato sorpreso nella vicina Riparbella mentre acquistava della cocaina: gli è stata ritirata la patente ed è stato segnalato come assuntore, ma la quantità era inferiore ai due grammi e non sarà perseguibile penalmente.

La vicenda ha fatto scalpore. Il nuovo sondaggio di gonews verte proprio su Cecina e su Lippi, ma la domanda è di carattere generale. Dopo un caso di cronaca simile il sindaco cosa dovrebbe fare secondo voi? Le opzioni che potete votare sono due: deve dimettersi perché eticamente incompatibile o non deve dimettersi perché è una cosa personale e non intacca la politica.

Avete tempo per votare fino al 27 luglio, ovvero giovedì prossimo. Il sondaggio si trova nella colonna destra della homepage di gonews.