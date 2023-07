Strage del Duomo, alla cerimonia la cittadinanza onoraria alle 55 vittime

Sabato 22 luglio ricorre il 79esimo anniversario della strage del Duomo di San Miniato, avvenuta il 22 luglio 1944, in cui persero la vita 55 persone.

La mattinata, organizzata dal Comune e dalla Diocesi di San Miniato, si apre con la cerimonia nel chiostro dei Loggiati di San Domenico (inizio ore 9.30) durante la quale suoneranno le campane della chiesa (ore 10.00), momento in cui avvenne il terribile scoppio dell’ordigno bellico e si darà lettura dei nomi delle vittime.

A partecipare alla cerimonia saranno il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale alla cultura della memoria Alessandra Nardini, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il vescovo monsignor Giovanni Paccosi, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi. Presente anche l'assessore del Comune di Livorno Simone Lenzi, come rappresentante della Città di origine del maggior numero di morti tra le vittime della strage (10 persone).

Durante la cerimonia sarà conferita la cittadinanza onoraria alle 55 vittime e verrà consegnato agli eredi un attestato che sancisce quanto deliberato dal consiglio nel novembre scorso.

Il programma prosegue poi con il corteo che, alle 11.10, dai Loggiati di San Domenico si sposta lungo via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, Corso Garibaldi, per poi salire fino a piazza del Duomo dove ci sarà la deposizione della corona di alloro e, a seguire, alle 11.30, verrà celebrata dal vescovo la santa messa di suffragio in Cattedrale.

