"A Torre Giulia il Museo della battaglia di San Romano": Montopoli chiama gli Uffizi

Il Museo Civico di Montopoli in Val d'Arno è stato inserito nella pubblicazione “I Musei Civici Archeologici della Toscana” a cura di Fabrizio Paolucci e introduzione di Eike Schmidt. Un itinerario sulla storia della comunità attraverso i musei della nostra regione che hanno tramandato e conservano un prezioso patrimonio storico e culturale.

Questi protagonisti della vita culturale toscana sono, però, rimasti a lungo in una sorta di cono d’ombra che li ha relegati a un ruolo ancillare rispetto a quelle pinacoteche o a quei complessi monumentali medioevali e rinascimentali, ai quali sono più strettamente legati i cliché del turismo di massa. In questo libro, dodici professionisti di un sistema museale archeologico diffuso capillarmente in tutta la regione, ricostruiscono la genesi e il ruolo delle raccolte civiche nella storia della cultura del Paese. E tra questi, sulla mappa, c'è anche il Museo Civico di via Guicciardini.

È trascorso poco più di un anno da quando il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt è stato in visita a Montopoli in Val d’Arno, partecipando a una conferenza e visitando le bellezze artistiche del comune. Un anno in cui l'amministrazione comunale insieme alla direttrice del Museo Civico e del Sistema Museale di Montopoli in Val d'Arno, Monica Baldassarri, hanno lavorato secondo quanto proposto da Schmidt in occasione delle celebrazioni per i 590 anni dalla battaglia di San Romano.

"Siamo felici e onorati di aver letto il nome di Montopoli in questa pubblicazione – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora alla cultura Cristina Scali – per cui ringraziamo il direttore Schimdt. Non ci siamo dimenticati della sua proposta di riunire in unico luogo a San Romano le riproduzioni ad alta definizione delle tre tavole di Paolo Uccello, attualmente divise tra il museo degli Uffizi, il Louvre e la National Gallery, così da creare un unicum a livello mondiale. Con questo obiettivo, e grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei proprietari, intanto è stata ripulita e resa visitabile la parte bassa della Torre Giulia, con l'idea di iniziare il percorso per la creazione di un vero e proprio museo della battaglia di San Romano".

Un modo per rafforzare quel legame fatto di storia e arte che la tavola di Paolo Uccello ha con i luoghi in cui la battaglia si è svolta. Un'opera che ha portato il nome di San Romano sui libri di storia dell'arte di tutto il mondo.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa