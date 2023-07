Violenta lite in un appartamento a Firenze, 25enne in terapia intensiva

Violenta lite la notte scorsa in un appartamento a Firenze, dalla quale un giovane di 25 anni è finito in ospedale dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Da quanto emerso il diverbio, sfociato in colluttazione, avrebbe visto coinvolti il 25enne e il patrigno. Quest'ultimo è stato denunciato per lesioni gravissime dalla polizia, che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto per la quale è escluso che siano state usate armi.

Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe rientrato a casa intorno alle 22, in stato di agitazione probabilmente dovuto dall'alcol, e avrebbe iniziato a discutere con l'uomo. I due si sarebbero poi azzuffati e il 25enne, finito a terra, avrebbe perso i sensi. A lanciare l'allarme è stato il patrigno, che ha chiamato il 118. Soccorso dall'ambulanza giunta sul posto, il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi.