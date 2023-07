A Certaldo CLEM Saxophone Quartet in concerto

Sta per arrivare, nel borgo storico dal fascino inestimabile della città di Boccaccio, una serata all’insegna della bella musica, in compagnia dei CLEM Saxophone Quartet. La data da segnare in agenda è martedì 25 luglio, alle 21:30, nel giardino di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. L’iniziativa, promossa dal Comune di Certaldo, è organizzata in collaborazione con Associazione Pro Loco e Rione Il Vicario.

Il gruppo è nato nel 2021 da quattro studenti del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, allievi del M° Roberto Frati. Il loro nome non è altro che l’acronimo delle iniziali dei suoi componenti: Cosimo Avigliano al Sax Tenore, Lautaro Pulice al Sax Contralto, Elena Spampani al Sax Baritono, Marco Niccolini al Sax Soprano.

La formazione ha vinto, nella categoria “quartetto”, il concorso internazionale per giovani saxofonisti “My Favorite Sax”, che si è svolto lo scorso maggio al Centro Attività Musicale di Empoli e organizzato dal Centro Busoni.

Il giovane gruppo (giovane perché nato da poco, ma anche per l’età dei membri che ne fanno parte) si è già esibito in varie situazioni, tra cui: “All’ombra dei cipressi - Firenze in memoria dei poeti”, presso il teatro l’Affratellamento di Firenze “Ma che Reims!”, chiusura della stagione concertistica del Teatro Reims di Firenze; “110 anni di musica a Palazzo Lenzi”, presso l’Institut Français di Firenze.

Ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 0571 661219

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa