Abc, Giovanni Corbinelli è pronto a tornare

Era lo scorso 20 novembre quando lo vedemmo uscire dal campo con la sensazione che quella caduta nascondesse qualcosa di più. Timore che si rivelò fondato nei giorni successivi, quando l’esito degli esami confermò la rottura del legamento crociato anteriore. Da allora sono trascorsi oltre sette mesi ma oggi, finalmente, lo possiamo annunciare: Giovanni Corbinelli è pronto a tornare. Un rientro atteso da tutti, che permetterà a coach Angiolini di poter nuovamente contare su un esterno di lusso, in particolare per le sue ben note doti balistiche. Ma non solo, perchè l’Abc Solettificio Manetti ritrova finalmente una delle colonne portanti di un gruppo che fa della coesione la sua forza più grande.

“Non vedo l’ora di rientrare, sette mesi lontano dal campo sono lunghi e sto facendo di tutto per arrivare pronto al raduno di agosto. Quando si parla di nuovi campionati, avere un’idea chiara su quello che sarà è sempre molto difficile, le incognite sono tante, basti pensare al fatto che tutte le squadre stanno cercando di rinforzarsi anche con nomi importanti. In questi casi diventa quindi fondamentale ripartire da noi stessi, continuando a cavalcare l’onda dell’entusiasmo che si è creata con questa promozione. Il livello si alzerà, potranno esserci momenti difficili ma dovremo essere pronti ad affrontarli. Su questo giocherà un ruolo ancor più importante la coesione del gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Spero – conclude – di rivedere un PalaBetti pieno di ragazzi e famiglie come nelle ultime partite della scorsa stagione, perchè l’anno prossimo avremo bisogno del loro sostegno ma anche perché credo che sarà un bel campionato da vivere tutti insieme”.

LA CARRIERA

Esterno classe ’97, nato e cresciuto in maglia Abc fino all’esordio in prima squadra, nella stagione 2017/2018 lascia Castelfiorentino per approdare in serie B alla Stella Azzurra Roma. Da lì, nella stagione successiva, la chiamata dell’Use Empoli, sempre in serie B, e poi la nuova partenza, stavolta direzione Pescara, in serie C. Poi, nell’estate 2020, il ritorno a Castelfiorentino, e l’inizio di un’altra bellissima avventura insieme.

