"Amici animali, cosa fare in caso di...", la guida dei comuni di Lamporecchio e Larciano

Le Amministrazioni del Comune di Larciano e del Comune di Lamporecchio, nell’ottica di fornire correttamente le informazioni ai propri cittadini in merito alla gestione degli animali vaganti, feriti e che necessitano di soccorso sui territori comunali, hanno predisposto del materiale informativo, contenente le informazioni necessarie su come comportarsi nelle casistiche più frequenti che potrebbero verificarsi nei due comuni, permettendo di attivare e gestire correttamente il recupero e il soccorso.

Il materiale redatto con la supervisione della Polizia Municipale, informa l’Assessora del Comune di Larciano Sara Sostegni, ci permetterà di poter fornire un’univoca informazione ai nostri cittadini per una veloce presa in carico dell’animale in difficoltà e la sua gestione tramite le nostre associazioni convenzionate o altri canali istituzionali.

Crediamo che sia necessario, dichiara l’Assessore del Comune di Lamporecchio Daniele Tronci, in particolare nel periodo estivo, raccogliere tutte le informazioni e dare le giuste indicazioni ai nostri cittadini su come poter gestire correttamente il ritrovamento di un animale ferito, o quale sia il canale giusto per segnalare un cane vagante o ancora come far recuperare una carcassa di un’animale investito a bordo strada. È stato possibile realizzare questo materiale, unico per entrambi i comuni grazie alla funzione associata della Polizia Municipale di Lamporecchio e Larciano diretta dalla Comandante Sonia Caramelli, e alla scelta di aver dotato entrambi i comuni di un medesimo regolamento comunale per la tutela degli animali e polizia veterinaria.

Si precisa che per attivare le procedure sopra citate è necessario contattare: l’Ufficio Unico della Polizia Municipale dalle ore 7:00 alle ore 19:30; il numero unico 112 dalle 19:30 alle 7:00.

Fonte: Comune di Lamporecchio