Arriva a Fucecchio il primo Punto Alia, una sede dove gli utenti potranno recarsi per le pratiche relative alla Tari, ma anche per il ritiro delle attrezzature per effettuare al proprio domicilio la raccolta differenziata.

Il nuovo sportello, quindi, dagli spazi dell’Ecocentro di via Menabuoi, si trasferisce presso gli uffici comunali in p.zza Amendola, n. 17, con un nuovo orario di apertura. Gli utenti potranno accedere al Punto Alia, con spazi più accoglienti anche per l’attesa, ogni martedì pomeriggio (in orario 13.30 – 18.00) e giovedì mattina (in orario 08.30- 13.00) senza alcuna prenotazione o appuntamento. Allo sportello i cittadini potranno svolgere pratiche Tari (attivazioni, subentri, cessazioni), ritirare o riconsegnare le attrezzature e materiali per la differenziata, richiedere informazioni, fare segnalazioni.

Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il Call Center al numero verde 800- 888 333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 -105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lun al ven. ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30.