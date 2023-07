Autobus, assessore Giorgio: "Rincari inaccettabili senza un miglioramento del servizio"

"L’aumento del costo dei biglietti di Autolinee Toscana è inaccettabile senza un miglioramento del servizio, alla luce dei disagi che vivono gli utenti della città. Capiamo le esigenze legate al post-Covid che hanno alterato i piani finanziari ma siamo da mesi in attesa che AT garantisca un servizio più efficiente con gli autobus e i miglioramenti sono troppo lenti mentre invece aumentano i biglietti e gli abbonamenti". Lo afferma l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio.

"La città sta lavorando molto per un modello di trasporti sostenibile, per collegare con le tramvie nuove parti di città e i comuni limitrofi - sopportando i disagi dei cantieri -, stiamo realizzando le ciclabili e investendo sullo sharing, destiniamo risorse a incentivi per gli utenti - spiega Giorgio -. Un enorme lavoro che i disagi dovuti alle difficoltà di AT ostacolano e che sono fastidiosi per i cittadini che non possono contare su un servizio all’altezza. È evidente come la causa dei disservizi non siano i cantieri: le irregolarità del servizio di AT sono iniziate ben prima. Il Comune peraltro si era offerto di finanziare un potenziamento del servizio sulle linee interessate dai cantieri, ma da AT ci è stato detto che non sarebbero stati in grado di farlo per la mancanza di autisti".

"Vogliamo una città più vivibile e il trasporto pubblico ne è un pezzo fondamentale - continua -. Per questo noi abbiamo deciso di premiare chi usa i mezzi pubblici e a Firenze destineremo da settembre sei milioni di euro per fare tre cose: assorbire l’aumento del costo degli abbonamenti per chi è stato già abbonato, dare abbonamenti annuali gratuiti agli studenti, dare abbonamenti annuali gratuiti ai nuovi abbonati".

"Chiediamo all’assessore regionale Stefano Baccelli e ad AT un confronto urgente sulla qualità del servizio" conclude l’assessore.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa