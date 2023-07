Bartolini (Lega): "Promuovere Padule di Fucecchio come riserva naturale"

“Nella prossima settimana - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - verrà discusso in Aula il Piano regionale di Sviluppo. In tale contesto ho predisposto uno specifico emendamento in cui chiedo che la Regione s’impegni a promuovere e valorizzare il Padule di Fucecchio, come riserva naturale, inclusa in “Natura 2000”.

“E’ pertanto necessaria una mirata strategia di tutela, salvaguardia e promozione di questa area, non solo per l’importanza che ricopre a livello comunitario, ai sensi delle Direttive “Habitat” ed “Uccelli”, ma anche per la ricchezza paesaggistica, naturale e socio-culturale. Sono convinta - conclude la rappresentante della Lega - che se questa mia iniziativa verrà accolta favorevolmente, tutta la zona ne trarrà sicuro giovamento.”