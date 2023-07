Biblioteca al parco, le prossime iniziative

Il calendario delle iniziative estive della biblioteca comunale Renato Fucini che dal mese di luglio a settembre sarà in trasferta al parco di Serravalle, nei giardini pubblici e nelle piazze, vi aspetta per tante belle letture e cose da fare.

Ad arricchire il programma ci sono già due ‘new entry’ da segnare in agenda per il mese di settembre: giovedì 7 settembre, alle 17, arrivano “Gli Scompaginati al Parco” e lunedì 11 settembre, sempre alle 17, appuntamento con il Circolo di lettura dei Giovani Adulti.

Scorrendo gli appuntamenti, si confermano le op sferruzzanti con i loro preziosi consigli su filo e maglia, tutti i lunedì, alle 17, nella zona ristoro del Green Bar: creazioni fatte a mano ‘punto per punto’.

Da non perdere il gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino che ha in programma un nuovo appuntamento il 29 luglio 2023, alle 10, in biblioteca. All’incontro si parlerà del libro "Il passeggero" di Cormac McCarthy. E se qualcuno fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo di lettura, può contattare l'associazione Amici della Biblioteca Renato Fucini, scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

FOCUS - Le attività de La Biblioteca di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire, prevedono il lunedì le letture ad alta voce in stile L'Ora del racconto e il giovedì i laboratori creativi. Prossimi appuntamenti del mese di luglio: lunedì 24 luglio, giovedì 27 luglio. lunedì 31 luglio. E proseguiranno ad agosto: giovedì 3 agosto, lunedì 28 agosto, giovedì 31 agosto, arrivando a settembre: lunedì 4 settembre, giovedì 7 settembre, lunedì 11 settembre e giovedì 14 settembre.

Mentre L'Ora del Racconto in piazza, in programma nella giornata di mercoledì, anch'essa forte del Punto prestito mobile con libri da consultare e scegliere, prosegue il 26 luglio (alle 18, piazza Madonna della Quiete), il 2 agosto (alle 21.30, piazza dei Cavalieri ad Avane), il 30 agosto (alle 18, in via Cavour nello spazio antistante l’ingresso della biblioteca), il 6 settembre (alle 17.30, in piazza Matteotti) e infine il 13 settembre (alle 18, giardino delle Collinette in via Valsugana).

NEW ENTRY - A settembre si aggiungono altre due iniziative: giovedì 7 settembre, alle 17, arrivano “Gli Scompaginati al Parco”. Un incontro per scoprire i libri più letti dai ragazzi e dalle ragazze durante l'estate e conoscere nuovi titoli per prepararsi alla nuova stagione. L’iniziativa è dedicata ai lettori e lettrici dagli 11 ai 14 anni di età.

Invece, lunedì 11 settembre, alle 17, appuntamento con il Circolo di lettura dei Giovani Adulti. Consigli e sconsigli di lettura in diretta! Torna finalmente il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e alla loro voglia di leggere. Incontri per lettori e lettrici dai 14 ai 17 anni di età.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale 'Fucini' inviando una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa