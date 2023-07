Tra i Cipressi di Dianella l'arte di Lunardi e Londi con l'associazione Séte

Se si volesse trovare un luogo nascosto dell'Empolese che racchiude comunque il simbolo del paesaggio toscano, una delle prime risposte sarebbe certamente l'area dei Cipressi della Fattoria Dianella 1° di Vinci. In cima a una collina dove si vedono anche panorami lontani come la Rocca di San Miniato si trova un cerchio di cipressi piantati mezzo secolo fa dal nonno dei proprietari dell'azienda agricola e vinicola, Francesco e Leonardo Lunardi. Al centro, in un rifugio suggestivo, ora trovano spazio due opere di due artisti locali, Chiara Lunardi, sorella dei titolari, e Alessio Londi.

Per Lunardi una facciata è dedicata a Tra cielo e terra, un profilo femminile dallo sguardo 'che segue' a seconda del posizionamento dell'osservatore, come per la Gioconda di Leonardo da Vinci. Per Londi Istanti Connessi è invece un'opera più moderna, ispirata alla street art, che occupa l'intero altro lato.

I dipinti sono stati realizzati durante lʼevento “SÉTE AM”, organizzato dall’Associazione culturale Séte di Vinci, che si è svolto lo scorso 25 giugno. Tra le performance di arte, musica e danza, Chiara e Alessio, seguiti dai loro curatori Claudio Roghi e Andrea Maestrelli, hanno dato vita alle opere.

L'area dei Cipressi, dopo l'arte figurativa, ospiterà anche il cinema all'aperto a partire da settembre, per una valorizzazione sempre maggiore di questo luogo incantevole.

L'opera di Lunardi (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) L'opera di Londi (foto gonews.it) (foto gonews.it) Sara Iallorenzi (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) Andrea Maestrelli (foto gonews.it)

Le dichiarazioni

La presentazione stamani alla presenza del presidente dell’Associazione culturale Séte Andrea Maestrelli che ha evidenziato come l’iniziativa “vuole valorizzare il territorio e gli artisti creando attenzione intorno ai temi ambientali e della sostenibilità”; i titolari dell’azienda agricola Dianella 1° Francesco e Leonardo Lunardi, che in questo modo aprono il suggestivo panorama offerto dalla collina alle installazioni artistiche permanenti, hanno sottolineato che “ arte e natura diventano un connubio in grado di suscitare forti emozioni, mentre si osservano i confini della campagna, punteggiata dai filari di viti ed oliveti, patrimonio indiscusso del nostro territorio coi i suoi frutti da preservare e tutelare”.

Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e il vicesindaco Sara Iallorenzi hanno espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa: “Un plauso alle associazioni culturali che con il loro impegno, rivolto a valorizzare il territorio e la creatività delle espressioni artistiche, propongono eventi di identità territoriale manifestando entusiasmo e passione. Il contesto di oggi inoltre evidenzia una sensibilità verso temi di attualità come la tutela del paesaggio e il rispetto per l’ambiente. Sono opere che invitano lo spettatore ad un pensiero critico, ad analizzare diverse prospettive, in un dialogo costruttivo e artisticamente vivace".

Per il Consigliere regionale Enrico Sostegni: "Queste iniziative rappresentano lo spirito della Toscana mettendo in evidenza le sue espressioni artistiche ma anche il comparto agroalimentare con le sue produzioni e trovando nel paesaggio un crocevia di esperienze volte al confronto e al dialogo artistico. Quella di oggi è un esempio di valorizzazione della nostra "toscanita'" e del suo immenso patrimonio culturale ".

"Trovo particolarmente significativo lo spazio dedicato all'arte, in uno dei luoghi più evocativi e suggestivi di Vinci, favorendo anche una riflessione su temi quali l'ambiente e la tutela paesaggistica. Ringrazio l'Associazione Séte per aver promosso l'iniziativa creando una piattaforma di dialogo artistico e culturale ", così il senatore Dario Parrini ed ex sindaco di Vinci.

I profili degli artisti

Chiara Lunardi, fin da piccola sogna di diventare artista frequentando prima la scuola della ceramica di Montelupo specializzandosi nell'arte del tornio e successivamente nella decorazione sotto la guida del rinomato maestro ceramista Sergio Pilastri. Nel 2011 presenta la sua prima mostra di pittura presso il suggestivo Palazzo Ghibellino di Empoli. Da allora ha partecipato a numerose mostre collettive e concorsi, dimostrando la sua dedizione all' arte. Nel novembre 2022 ha esposto le sue opere presso l' Ateneo di Bergamo, accanto ad artisti di grande rilevanza. La sua arte si muove agilmente tra la pittura e la ceramica, entrambe eseguite con ricercatezza, passione e intensità che caratterizzano l'artista nella sua costante ricerca professionale e personale.

Alessio Londi, nato a Firenze, studia da adolescente le forme geometriche del cubismo di Picasso e le immagini bizzarre del surrealismo di Dalì. Dopo la laurea specialistica in marketing, i viaggi in estremo oriente influenzeranno la sua cifra stilistica. Le sue figure hanno una loro identità, dando vita ad un linguaggio visivo che racconta emozioni. Il suo codice pittorico si evolve su tele, pareti, scarpe, automobili, specchi, ma anche su legno, marmo, ceramica. Nel 2022 una sua Personale, ha visto la partecipazione dell’ Accademia di Belle Arti di Firenze. Lo scorso settembre è autore di una performance live alla Fiera Internazionale Cersaie di Bologna. Svolge collaborazioni artistiche con noti brand, tra cui Date e Ray-ban, ed etichette musicali, come il gruppo ‘Legno’, disco d’oro 2021.