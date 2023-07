Compra tutto sotto ai 25 euro per non mettere il pin del bancomat rubato

Ha pensato di farla franca così, un giovane originario dell'est Europa ma residente a Piombino. I carabinieri di Piombino, a conclusione delle indagini, lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria di Livorno.

Il ragazzo, 24 anni, è sospettato di ricettazione e indebito utilizzo di un bancomat. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane sarebbe entrato in possesso di un bancomat rubato a un giovane di Piombino.

Il ladro lo avrebbe utilizzato per acquistare sigarette in una tabaccheria, premunendosi di effettuare diverse transazioni di piccolo importo, in modalità “contactless”, in modo tale da non dover utilizzare il pin. Cioè acquisti al di sotto delle 25euro.

Come detto, a farne le spese era stato un giovane piombinese che circa un mese fa aveva subito il furto del proprio portafogli. Il ragazzo aveva sporto denuncia ma, prima che avesse avuto il tempo di bloccare il bancomat, qualcuno lo aveva già utilizzato illecitamente.

Il 24enne, pluripregiudicato per reati specifici, è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.