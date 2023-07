Copre la targa per eludere la Ztl a Lucca: denunciato e multato con 33 verbali

È stato colto in flagranza dagli agenti della Polizia Municipale un automobilista che occultava parte della targa posteriore della propria autovettura per eludere il controllo dei varchi telematici della zona a traffico limitato e accedere così impunito alle aree interdette al traffico senza l’apposito permesso. Tale pratica andava ormai avanti da tempo, in concomitanza con un evento della stagione estiva annuale che si svolge nel centro storico di Lucca.

L’uomo faceva accesso, quasi giornalmente, alle zone vietate del centro storico (compresa l'area pedonale) apponendo un pezzo di stoffa o una manica di indumento, chiudendola nel portabagagli posteriore e sistemandola a parziale copertura della targa. Le indagini del Nucleo Sicurezza Urbana sono partite dopo la segnalazione di un’attenta operatrice della Centrale operativa, la quale aveva memorizzato alcuni accessi del veicolo in oggetto che utilizzava il medesimo sistema.

Osservando, in maniera certosina, il centro storico, maggiormente negli orari di accesso, si veniva quindi a conoscenza della targa completa dell’autovettura e il proprietario della quale effettuava la sosta nell’area pedonale in prossimità del luogo di lavoro. Inserendo così la targa completa nel sistema di rilevazione degli accessi sono stati accertati ben 28 transiti irregolari sommati a 5 soste in area pedonale senza permesso. Ulteriori prove sono state acquisite tramite registrazioni video inconfutabili e hanno portato a una denuncia all'autorità giudiziaria per i diversi reati a suo carico: oltre alla denuncia penale al proprietario del veicolo sono stati notificati 33 verbali per transito e sosta senza autorizzazione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa