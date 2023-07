Danni ad un edificio a Montaione, evacuate tre famiglie

Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio a Montaione, per la verifica di stabilità di un edificio che ha comportato l'evacuazione di 3 famiglie. Sul posto, in via Giacomo Matteotti, sono intervenuti alle 16.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino, i carabinieri, la polizia locale e il sindaco Paolo Pomponi.

La verifica è avvenuta in seguito a danni strutturali riportati dall'edificio, composto da 8 unità abitative delle quali due abitate, e da un fondo commerciale. Gli accertamenti sulla struttura, come detto, hanno reso necessaria l'evacuazione di 3 famiglie ed è stata dichiarata l'interdizione all'edificio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO