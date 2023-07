Detenuto si laurea brillantemente in Scienze politiche al Polo Universitario Penitenziario senese

Il 20 luglio presso la sala conferenze del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena uno studente detenuto, appartenente al Polo Penitenziario Universitario senese, si è brillantemente laureato nel corso di laurea triennale in Scienze Politiche presso l’Università di Siena. Il candidato ha discusso una tesi in demografia dal titolo "Demograficamente deboli" con la professoressa Cinzia Buccianti, conseguendo la votazione di 105 e ricevendo l’approvazione dell’intera commissione composta dai professori Gerardo Nicolosi (presidente), Eleonora Belloni, Cinzia Buccianti, Massimo Bianchi e Nicola Vizioli, anche in qualità di componenti della task force del delegato del Rettore al Polo Universitario Penitenziario (PUP) con Gianluca Navone. Il delegato Navone ha voluto comunque essere presente donando al neo dottore alcuni oggetti di merchandising del Dipartimento che di sicuro egli conserverà come un ricordo di questi anni di studio all’Ateneo senese.

Fonte: Università di Siena