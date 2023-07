Edilizia, due ditte nei guai per non aver redatto il Pos: sospensione e multa salata

Durante alcuni controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e contro il lavoro in nero, i Carabinieri di San Miniato e dell’Ispettorato del Lavoro di Pisa, sono entrati in un cantiere edile dove stavano lavorando in appalto alcune ditte.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa due persone di due diverse società edili, per non avere redatto il piano operativo di sicurezza, relativo ai lavori appaltati.

Per le due ditte è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre a sanzioni per 8mila euro.