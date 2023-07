Empolissima By Night, torna l'appuntamento più atteso dell'estate

Per la settimana conclusiva del luglio empolese torna un grande classico: Empolissima By Night. Martedì 25 luglio, dalle 18 alle 24, grande serata di shopping all’aperto; una straordinaria occasione per trascorrere una piacevole serata in compagnia.

La manifestazione è organizzata da Confesercenti Firenze e ANVA Confesercenti in collaborazione con l’Associazione Centro Storico.

Oltre 50 operatori su area pubblica, di tutte le principali merceologie commerciali (abbigliamento, food, casalinghi, calzature, intimo etc..) saranno presenti, a partire dalle 18, in Piazza Vittoria, Via Roma e via Tinto da Battifolle.

“Empolissima by night è uno degli appuntamenti fissi nel calendario degli eventi empolesi – afferma Luca Taddeini, presidente ANVA Confesercenti Firenze – Per chi, come noi, lavora all’aria aperta questa è l’occasione ideale per fornire un servizio aggiuntivo all’affezionata clientela del mercato. Una piacevole pausa dal caldo opprimente di questi giorni da dedicare agli ultimi acquisti prima della pausa estiva”.

Partenza quindi già dal pomeriggio con l’apertura del mercato. I locali del centro saranno pronti con il servizio aperitivo e cena. Immancabile, come ogni martedì e giovedì del mese di luglio, l’apertura serale dei negozi.

“Il gran finale dell’estate empolese non poteva che essere dedicato allo shopping - dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Quest’anno il calendario degli eventi estivi, oltre al tradizionale mese di luglio si è ampliato anche a giugno. È stato uno sforzo importante, ma i risultati ci hanno dato ragione. Soprattutto alla luce dell’estate rovente che stiamo vivendo, le iniziative serali hanno rappresentato un momento importante per le imprese del centro.”

Come cambia la viabilità

Continuano gli eventi in centro e nelle frazioni dell’estate empolese. Tra questi, protagonista lo shopping sotto le stelle con “Empolissima by night”: martedì 25 luglio 2023, a partire dalle 21, il centro cittadino ospiterà il mercato settimanale versione notturna. Per questo, saranno necessarie alcune modifiche temporanee al transito, alla sosta anche delle biciclette parcheggiate nelle apposite rastrelliere che resteranno in vigore fino al termine della manifestazione.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 389 del giorno 13 luglio 2023 (https://bit.ly/43mwatb), dalle 16 del giorno 25 luglio 2023 fino alle 01:00 del giorno 26 luglio 2023 o comunque fino al completo spazzamento meccanico delle aree interessate dall’evento, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità, alla sosta nel centro cittadino, facendo attenzione anche alle biciclette ‘parcheggiate’ nelle apposite rastrelliere.

RASTRELLIERE – In piazza della Vittoria, tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino” e nelle rastrelliere di via Salvagnoli, divieto di sosta delle biciclette, dalle 12 del giorno 25 luglio 2023 fino alle 01:00 del giorno 26 luglio 2023 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI - Dalle 16 del giorno 25 luglio 2023 alle 01:00 del giorno 26 luglio 2023 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade nella Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 16. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Si prosegue in via Tinto da Battifolle, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione e all’intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sx in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a dx verso piazza Guido Guerra; piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione. infine, in via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione e via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuare all’interno dell’area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.