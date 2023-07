Guardia di finanza, cambia il comandante a Siena

Presso la caserma “Finanziere Giovanni Denaro” di Viale Curtatone, sede delle Fiamme Gialle senesi, alla presenza del Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, il Col. t.ST Pietro Sorbello ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale di Siena. Il Colonnello t.ST Pietro Sorbello, nato ad Acireale (CT), è coniugato. Ha fatto il suo ingresso nella Guardia di Finanza nel 1997 e nel corso della carriera ha assolto diversi incarichi presso la Tenenza di Gorgonzola (MI), l’Accademia di Bergamo, il Nucleo Speciale di polizia valutaria in Roma e i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Roma e Genova. Laureato in giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto penale e i master di II livello in “diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale” e in “strategia e sicurezza”. Ha frequentato il 43° Corso Superiore di Polizia Tributaria e la 74^ sessione dell’Istituto Alti Studi per la Difesa. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio delle funzioni di professore associato di diritto penale e quella all’esercizio della professione legale. È stato docente di diritto penale presso gli Istituti di istruzione del Corpo e Università nazionali. È autore di pubblicazioni in materie penalistiche. Alla cerimonia odierna hanno partecipato tutti i Comandanti dei Reparti dipendenti alle sedi di Siena, Poggibonsi, Montepulciano e Chiusi oltre ad una rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e della Sezione ANFI di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa