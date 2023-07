Hashish e cocaina, nei guai due giovani di Siena

Un arresto ed una denuncia per due giovani senesi. L'operazione della Polizia si è tenuta la settimana scorsa. I due giovani sono indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

La Questura, per intensificare i controlli ha messo in campo anche agenti in borghese. Nel pomeriggio di giovedì, nella zona dell’Acquacalda, periferia nord del capoluogo di Provincia, nel corso di un pattugliamento con l’auto civetta, l’attenzione degli operatori è caduta sulla strana presenza di un giovane seduto in prossimità di un tavolo posto all’interno dell’atrio corrispondente all’ingresso di una palazzina della zona.

Gli agenti in borghese si sono avvicinatisi senza destare sospetto e hanno sentito un forte odore di hashish provenire dal ragazzo: inevitabile quindi il controllo.

Nel suo marsupio c'erano quattro panetti di hashish dal peso di un etto l’uno. Condotto in commissariato al giovane è stato trovato un altro panetto di 40 grammi della stessa sostanza e un involucro in cellophane trasparente contenente mezzo etto di cocaina: il giovane aveva la sostanza nelle mutande.

Il ragazzo non ha precedenti ed è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: attualmente si trova nella sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.

Sorte simile toccata pochi giorni prima ad un altro giovanissimo, anche lui di Siena. Gli agenti della Mobile lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Siena, perché, sempre in occasione di controlli, dopo essere stato notato mentre parlava con altri giovani nelle vie del centro storico, è stato fermato e identificato immediatamente dagli agenti.

Dopo i controlli al ragazzo sono stati trovati 40 grammi di hashish e una dose di cocaina.