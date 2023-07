'Il sogno di Gramsci' al Torrione di Santa Brigida

Il Torrione di Santa Brigida a Empoli ospita mercoledì 26 luglio uno spettacolo molto atteso: Il sogno di Gramsci, raccontato da Gad Lerner e Silvia Truzzi.

Nella primavera del 2022 Lerner è entrato in possesso di tre temi del liceale Antonio Gramsci, fino ad allora inediti. Ciò che salta immediatamente all’occhio negli scritti liceali è come già s’intravedano nitidamente i grandi filoni del pensiero gramsciano, studiati ancora oggi in tutto il mondo e di straordinaria attualità.

Il suo curriculum scolastico era stato accidentato e discontinuo fin dalle elementari nonostante l’ottimo rendimento, a causa dell’arresto del padre che aveva precipitato la famiglia in una situazione di povertà estrema. Da questa esperienza di privazioni, unita a un’insaziabile e precocissima sete di conoscenza, matura l’idea della cultura come strumento di emancipazione degli ultimi; un’idea di cultura lontana dall’intellettualismo, capace di creare negli individui la coscienza di classe.

Prendendo spunto da questi preziosi documenti giovanili, Gad Lerner e Silvia Truzzi portano in scena uno spettacolo, diviso in tre parti come tre sono i temi ritrovati, che ripercorre i primi anni della vita del filosofo e politico sardo.

Lo spettacolo alterna testimonianze – spesso in prima persona, ricavate dalla vastissima produzione epistolare – che rievocano la perigliosa vita del giovane Gramsci – ad analisi del suo pensiero, in grado di farci riflettere e di sorprenderci.

A dispetto del quieto vivere e della realpolitik, si può e si deve sognare un mondo diverso e giusto: ecco, Il sogno di Gramsci.

Per questo spettacolo biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite.

Il programma del Paese dei raccontatori, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, e inserito nel ricco cartellone dell’estate empolese continua giovedì 27 luglio in piazza farinata Degli Uberti con la Compagnia Melarancio che propone una divertentissima Battaglia dei cuscini.

Uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni.

Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume.

Ultimo spettacolo nelle frazioni a Pontorme, nel giardino della Mura, venerdì 28 luglio con Fiabe in jazz, produzione di Teatro popolare dell’arte.

La celebre fiaba I Musicanti di Brema, scritta dai Fratelli Grimm, è rivisitata in chiave teatrale e musicale dall’ironico trio di Fiabe Jazz. Un gioco di immagini, suoni e parole in un format originale e brillante che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. Come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza, così, in questo spettacolo, musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico, senza però mai perdere di vista il tema principale.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Per informazioni sugli spettacoli si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Ufficio Stampa