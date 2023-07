In bici con alcol 5 volte sopra il valore, denunciato dopo incidente a Pisa

Un ciclista è stato denunciato dai carabinieri di Pisa dopo un incidente contro un'auto perché alla guida della due ruote con un tasso alcolemico di quasi 5 volte oltre il massimo consentito. I carabinieri di Pisa hanno operato la denuncia e sono intervenuti in altre due situazioni. Tra piazza Guerrazzi e il quartiere di San Ermete è stato fermato un uomo straniero già destinatario di provvedimenti di espulsione da prefetto e questore di Grosseto. A breve l'uomo lascerà Pisa e verrà trasferito in un Cpr. Denunciato anche un altro uomo in zona stazione per aver violato il divieto di ritorno nel territorio di Pisa.