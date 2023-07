Incidente tra auto e moto a Sovigliana, grave giovane centauro

Un grave incidente questo pomeriggio a Sovigliana, nel comune di Vinci, ha coinvolto un'auto e una moto. È successo poco dopo le 15.30 quando, per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sarebbero scontrati su viale Togliatti, che attraversa tutta la frazione. A riportare le ferite più gravi il conducente della due ruote, un giovane di 21 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. Da quanto si apprende dall'impatto il giovane centauro avrebbe riportato serie conseguenze, per le quali è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Ancora in corso di accertamento la dinamica che ha portato i due mezzi a scontrarsi, a carico degli agenti dell'Unione dei Comuni.

Si tratta del secondo incidente in pochi giorni su viale Togliatti, la lunga strada a due corsie per senso di marcia che da Empoli conduce a Vinci e viceversa. Appena due giorni fa, mercoledì 19, un mezzo avrebbe perso il controllo andando ad urtare altre auto in sosta.