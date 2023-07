Laboratori di lettura a cura della biblioteca Gronchi, laboratori di riciclo e riuso con Legambiente e circo e giocoleria con Chez Nous le Cirque. È stato un bel pomeriggio quello vissuto ieri al Villaggio Gramsci per l'iniziativa "La Cultura decora la Città", che ha visto la collaborazione tra Arci Valdera (che porta avanti l'iniziativa di "Porta aperta in Piazza" con un punto informativo che incontra la cittadinanza offrendo ascolto e mediazione), Comune di Pontedera e Geofor (che ieri ha messo a disposizione un'isola ecologica mobile).

Tante le persone presenti, in particolare bambini residenti nel quartiere, per il seguito ad una iniziativa che ha avuto una prima fase il 9 giugno scorso, con l'inaugurazione della prima piccola biblioteca condivisa di quartiere, mettendo al centro i beni comuni e la cultura come valori centrali per le comunità che abitano lo spazio cittadino.

Per l'Amministrazione Comunale hanno preso parte ai vari momenti di ieri le assessore al sociale e all'edilizia residenziale pubblica Carla Cocilova e Sonia Luca e gli assessori all'ambiente Mattia Belli e alle politiche educative Francesco Mori.