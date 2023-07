Madame in tournée estiva, 4 i concerti in Toscana

Madame (foto Ivan Sokolov)

Dal 24 giugno fino a fine agosto Madame porterà la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi della Penisola.

Quest’estate saranno quattro le tappe toscane, a partire dal 22 luglio a Peccioli (PI) data a cura di LEG Live Emotion Group, passando il 24 luglio dal Musart Festival di Firenze, per arrivare il 19 e il 20 agosto prima a Follonica (GR) e poi a Forte Dei Marmi (LU) date a cura di LEG Live Emotion Group.

Insieme a lei durante la tournée estiva ci sarà la band che l’ha accompagnata nel suo primo tour nei club, per uno show che alternerà momenti più intimi ad altri più energici: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Di seguito il calendario dei live in continuo aggiornamento:

22 luglio - PECCIOLI (PI) - Festival 11 Lune - Anfiteatro Fonte Mazzola

24 luglio - FIRENZE - Piazza SS. Annunziata

26 luglio - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Parco Ragazzi del ’99

28 luglio - UDINE - Castello

29 luglio - VILLAFRANCA (VR) - Estate al Castello - Castello Scaligero

13 agosto - OLBIA - Red Valley Festival - Olbia Arena

19 agosto - FOLLONICA (GR) - Follonica Summer Nights Festival - Parco Centrale

20 agosto - FORTE DEI MARMI (LU) - Villa Bertelli

22 agosto - DIAMANTE (CS) - Teatro dei Ruderi

24 agosto - PALERMO - Teatro di Verdura

25 agosto - TAORMINA - Teatro Antico

27 agosto - TARANTO - Rotonda del Lungomare

29 agosto - MACERATA - Sferisterio

30 agosto - TODI (PG) - Piazza del Popolo

Dopo aver pubblicato il suo nuovo album “L’amore”, Madame ha annunciato un importante evento che la vedrà come protagonista in autunno: il suo primo live in un palasport, il 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI).

I biglietti per le date estive e per il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI), prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, sono già su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali.

Fonte: Ufficio stampa