Mercatini, acrobati e tiri con l'arco: torna Mathildis, la festa medievale di Altopascio

Torna la Festa medievale di Altopascio: Mathildis, in programma sabato 22 luglio dalle 19 nel centro paese e piazze storiche.

Rivivere le atmosfere magiche di uno dei periodi più affascinanti della storia non è mai stato così bello: il centro di Altopascio si trasformerà in una vera festa medievale tra musici, giochi di bandiera, spettacoli di acrobati, giullari, fuocolieri, accampamenti, duelli, tiri con l’arco e la balestra, mercatini e rappresentazioni itineranti, cibo itinerante e molto altro. Mathildis unisce rievocazione, tradizione e rinnovamento, arricchendo il tutto con un tocco di teatro, di arte di strada e circense, di spettacolarità, che coinvolgerà ancora di più pubblico e spettatori.

La manifestazione, inserita nel programma generale del Luglio Altopascese 2023, è promossa e organizzata da Antitesi Teatro Circo in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Centro Commerciale Naturale di Altopascio, Avis e Comitato paesano di Badia Pozzeveri.

Tanti gli appuntamenti e gli allestimenti previsti, che dalla serata di sabato fino alla notte, coinvolgeranno il centro cittadino in una sorta di percorso a tappe: da piazza Ricasoli fino a piazza Garibaldi, passando per piazza Ospitalieri, piazza della Magione e via Cavour.

PERCHÉ MATHILDIS? L’evento vuole omaggiare Matilde di Canossa, detta anche Matilde di Toscana: fu anche lei, infatti, a sostenere la creazione dello Spedale di Altopascio, struttura di particolare importanza nella storia medievale per l’assistenza dei pellegrini in cammino sulla Via Francigena.

Ecco il programma completo: in piazza Ricasoli, dalle 19 accampamenti, armi e mestieri medievali a cura del Rione Casina Rossa Montecatini e avamposto medievale a cura della Compagnia Mercenaria Falchi di Bosco; alle 20, acrobatica, equilibrismo, lancio di coltelli a cura della Compagnia Diavoli Rossi; alle 20:45 duelli medievali con la Compagnia Mercenaria Falchi di Bosco; dalle 21:15 dimostrazione di volo libero di rapaci diurni e notturni grazie alla Falconeria Sunrise; alle 22 e alle 23.30 lo spettacolo di danza area “Lumen” a cura della Compagnia Duo Edera; alle 22.45 e alle 24 lo spettacolo di fuoco “Libra” a cura di Fire Aida. In piazza Garibaldi, dalle 19, spazio alla mostra di rapaci diurni e notturni a cura della Falconeria Sunrise e al battesimo della sella con il pony a cura di Adriatik Horses Team; dalle 20 prende il via il laboratorio di Arti e mestieri antichi con Le Formie mie amie; alle 21.45 e alle 23.10 arriva il Giullare medievale "Osvaldino De' Carretti” grazie a Stefano Corrina; alle 22.30 dimostrazione di volo libero di rapaci diurni e notturni sempre a cura della Falconeria Sunrise; alle 23.50 duelli medievali con l’Antica Scherma Altopascio e Compagnia Mercenaria Falchi di Bosco. In piazza Ospitalieri dalle 19 a mezzanotte grandi e piccini potranno provare a tirare con l’arco, si potrà vivere la vita nell’accampamento e visitare la mostra di armi e armature antiche. Tutto a cura di Arcieri di Ponte di Sacco e Armigeri di Ponte di Sacco. Spostandosi poi in piazza della Magione alle 20.30 si potrà assistere al corteo storico a cura del Gruppo Storico Casteldurante; alle 21 ancora duelli medievali a cura di Antica Scherma Altopascio; alle 21.30 e alle 23.30 una performance di acrobatica, equilibrismo, lancio di coltelli con la Compagnia Diavoli Rossi; alle 22.15 di nuovo duelli medievali, questa volta a cura della Compagnia Mercenaria Falchi di Bosco; infine alle 22.45 e alle 24.10 lo spettacolo di fuoco “Scirocco” di Lucignolo e il Fuoco. Anche via Cavour sarà allestita a festa: dalle 19 accampamenti e scene di vita medievale grazie all’Antica Scherma Altopascio e dalle 19.30 si terranno laboratori di scherma antica; dalle 21 un laboratorio di magia e giullari a cura di Antitesi Teatro Circo, per finire con duelli medievali alle 22.45.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa