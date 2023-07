Nuovo incendio alla fabbrica dimessa di via Fanfani, tenere chiuse le finestre

E' ripreso l'incendio alla fabbrica dismessa di via Fanfani, dove i rifiuti hanno cominciato a bruciare il 17 luglio scorso per alcuni giorni, prima che la situazione tornasse quieta. Nella giornata di oggi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire di nuovo a partire dalle 13.30. Il rogo, avviato da rifiuti e masserizie accumulati, sta interessando le parti interne ed esterne della fabbrica. A causa del vento presente nell'area interessata, sono in corso le operazioni di spegnimento anche di una sterpaglia situata nelle vicinanze del sito.

Sul posto i vigili del fuoco stanno affrontando l'incendio 2 squadre inviate inviate dal Fi-Ovest e dalla sede centrale, con supporto di 3 autobotti del comando fiorentino e di altri automezzi in suppirto come.escavatori e pale gommate inviati dai comando limitrofi

Per la popolazione è scattato l’alert system ai cittadini coinvolti da parte della Protezione civile comunale. La zona più interessata è quella compresa tra le vie Carlo Lorenzini; Pietro Fanfani; Enrico Bemporad e la zona del Sodo.

Per limitare l'inalazione dei fumi prodotti, in accordo con Arpat e Asl, si raccomanda a tutti coloro che si trovano nel raggio di 500 mt. di non soggiornare all'aperto, tenere chiuse le finestre degli edifici e limitare al minimo la permanenza sul posto. L’alert telefonico si rivolge ai cittadini di queste zone ricordando queste raccomandazioni.