Variante urbanistica, in tanti a La Vela di Avane

Un'occasione per fare il punto e tirare le somme del percorso che ha visto insieme amministrazione comunale, cittadine e cittadini interessati, pronti a riflettere e dialogare sul futuro del territorio. Nella serata di ieri, giovedì 20 luglio 2023, negli spazi de La Vela Margherita Hack, in via Magolo ad Avane, si è tenuto infatti l'incontro pubblico di restituzione dei contenuti maturati nel corso del percorso di ascolto promosso dal Comune di Empoli, rispetto alla variante al Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 2023 di Empoli. Un percorso, quello del Programma delle attività di informazione e partecipazione, fatto di incontri pubblici, con ingresso garantito a tutti coloro che hanno voluto partecipare alle iniziative di approfondimento, ma anche di interviste in profondità, di focus group, di attività di ascolto mirate a portatori di interesse e alle categorie. Fra gli strumenti per approfondire le proprie conoscenze e per esprimere anche la propria opinione in merito alla variante urbanistica, è stato messo a disposizione anche un questionario online che ha fatto registrare un importante numero di consultazioni e di compilazioni.

L’iniziativa di ieri, trasmessa anche in diretta sui canali Facebook del Comune di Empoli, ha visto una buona partecipazione a testimonianza della volontà dei cittadini, e di tutti gli attori coinvolti a vario titolo nei differenti procedimenti di variante, di contribuire all'analisi delle opportunità e delle possibili criticità legate a questo percorso. In questa ultima riunione, il Comune di Empoli, in collaborazione con i responsabili della società livornese Simurg Ricerche, che ha seguito e facilitato il percorso di ascolto, ha restituito note, suggerimenti e proposte raccolte durante tutti gli appuntamenti precedenti. L’incontro si è aperto con l’intervento della dott. Romina Falaschi, Garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Empoli che, dopo un breve saluto, ha ringraziato tutti i concittadini e i portatori di interesse che hanno partecipato con sensibilità e attenzione al percorso di ascolto. Il contributo di ognuno, secondo Falaschi, ha arricchito il percorso di elementi molto importanti e spunti di riflessione davvero preziosi.

A seguire, il vicesindaco Fabio Barsottini ha ribadito, fra l'altro, l’importanza della partecipazione ed ha ringraziato ancora tutte le persone che hanno deciso di partecipare, contribuendo in maniera fattiva alla realizzazione di un lavoro molto importante. Un lavoro che sarà trasmesso, dopo un periodo di riflessione e analisi sulle proposte e i contributi raccolti, al Consiglio comunale perché possa prendere decisioni fattive e attive rispetto a quanto emerso. Spazio quindi all’intervento dell’ing. Claudia Casini di Simurg Ricerche: a lei il compito di esporre, con l’ausilio di slide e documenti, le evidenze emerse durante il percorso di ascolto, sintetizzando dubbi, note e proposte raccolte durante gli incontri pubblici, il focus group, le interviste in profondità e il questionario online. Alcune delle questioni emerse sono state riprese e chiarite dall’ing. Alessandro Annunziati, dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Empoli, quando alcuni cittadini sono intervenuti per chiedere approfondimenti e chiarimenti di carattere tecnico nella parte finale dell'incontro.

I report e i documenti prodotti durante questo mese di ascolto sono pubblicati a partire dalla giornata odierna nella sezione della Garante dell'informazione e della Partecipazione del Comune di Empoli, sul sito web istituzionale, e sono consultabili cliccando al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/partecipazione.