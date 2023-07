Cerbaia per l'Emilia Romagna: oltre 200 persone alla prima cena di solidarietà

La comunità sancascianese fa rete per sostenere l’Emilia Romagna. In più di duecento persone si sono sedute ai tavoli della struttura all’aperto nell’area sportiva di Cerbaia per contribuire al progetto di solidarietà a favore di uno dei comuni più colpiti dall’alluvione: Sant’Agata sul Santerno. Presente virtualmente all’evento di solidarietà organizzato dalla rete delle associazioni locali, costituita dalla Festa del Volontariato e da altre associazioni di San Casciano in Val di Pesa, in collaborazione con il Comune, il sindaco ravennate Enea Emiliani in videocollegamento. La cena di beneficenza rientra nell'ambito delle iniziative di raccolta fondi promosse e organizzate dalla comunità sancascianese a favore del comune della bassa Romagna, fra i più colpiti dall'evento di portata eccezionale che si è abbattuto lo scorso maggio nella regione del centro Italia.

Alla serata, legata al progetto di comunità “Un aiuto per l'Emilia Romagna”, erano presenti l’assessore Moreno Cheli, il consigliere regionale Massimiliano Pescini e i consiglieri comunali Alessandra Gherardelli, Tiziano Borelli, Francesco Guarducci, Ketty Niccolini, Stefania Aiazzi. L'iniziativa, organizzata nello specifico dal Csc Cerbaia, Circolo Arci Babilonia, Mcl Santa Caterina e Usd Cerbaia, è volta a raccogliere le risorse necessarie alla realizzazione di un'opera di riqualificazione/ricostruzione di uno spazio pubblico del Comune di Sant'Agata sul Santerno, individuata e concordata con l'amministrazione locale. Al termine della serata è stata organizzata una lotteria con premi donati da tutti i commercianti della frazione che si sono messi a disposizione anche per fornire i prodotti per la cena. La prossima iniziativa si terrà il 26 luglio alla pizzeria Everest del Circolo Acli di San Casciano. Anche in questo caso l’incasso della serata sarà devoluto a favore del progetto di solidarietà. Le donazioni potranno essere versate sul conto corrente: Iban IT57P0867338050000000085737 e intestate a Comitato Festa del Volontariato. Nella causale è necessario indicare “Un aiuto per l’Emilia Romagna”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino