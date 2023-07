Dopo un anno Matteo De Leone torna a giocare in casa Use Basket

Sì sì, è proprio lui. Torna in biancorosso uno dei pivot che negli ultimi anni si è fatto più amare dal pubblico del Pala Sammontana: Matteo De Leone. Dopo una stagione a Cassino, il pivot campano ha deciso infatti di tornare a Empoli, accettando con entusiasmo l’offerta avanzata dalla società.

Classe 1997, era arrivato in biancorosso nel campionato 2021/2022 dopo due stagioni a Ruvo di Puglia. Per lui si trattava di un ritorno in Toscana visto che, nelle annate 2016/2017 e 2018/2019, aveva militato in serie B nella Fiorentina. Da lì era poi passato a Matera e, appunto, in Puglia.

De Leone è il classico elemento in linea con le caratteristiche di un giocatore Use, un ragazzo capace di calarsi nello spirito biancorosso facendosi apprezzare in campo e fuori. Inutile dire che rivederlo a Empoli fa un gran piacere. Bentornato al Pala Sammontana, Matteo!

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa