FdI Firenze: “Incontri clandestini di boxe, occupazioni abusive e spaccio. Nardella non garantisce la sicurezza"

"Al peggio non c'è mai fine, è proprio il caso di dirlo. La nostra Firenze si è trasformata in una città in cui regna la legge della criminalità e taluni soggetti si fanno beffe della legge dello Stato. Di notte, Firenze sembra Tijuana. Nelle ultime 24 ore registriamo decine di episodi criminali, tanto ché sembra che la nostra città si sia trasformata nel set di Gomorra".

Lo dichiarano Francesco Torselli e Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia rispettivamente in Consiglio regionale e a Palazzo Vecchio.

"Nei giorni scorsi la stampa locale ha diffuso un video in cui si vede chiaramente due uomini (sui trent'anni e verosimilmente sudamericani) che combattono un vero e proprio incontro di boxe di notte in piazza della Piccola. Sembra un combattimento clandestino di pugilato e non una 'semplice' zuffa. Supponiamo che siano state fatte anche scommesse sull'esito dell'incontro, altrimenti non comprenderemmo la presenza del pubblico. In altre città italiane si sono verificati incontri di questo tipo e le amministrazioni comunali, assieme alle forze dell'ordine, sono intervenute prontamente. Vorremmo sapere se il Comune ha visto il video e se intende verificare se questi incontri clandestini continuano a tenersi oltreché come intende agire.

E poi, a Firenze ci sono troppe occupazioni abusive. L'ex Astor è stato sgomberato solo dopo la tragedia della piccola Kata della quale non abbiamo notizie da oltre un mese. In questa settimana la ex Becagli in viale XI Agosto ha preso fuoco tre volte, anche qui ci abitavano centinaia di abusivi e adesso i fiorentini sono spaventati per il loro benessere perché non si sa se e quando sarà bonificata l'area. Infine, è notizia di questa notte l'ennesimo incendio all'ex ippodromo della Mulina. Ricordiamo che la Giunta Renzi prima e quella Nardella dopo, avevano promesso di far rinascere l'impianto ippico. L’ex ippodromo, invece, è diventato un rifugio per i senza tetto e una discarica a cielo aperto dove si trovano suppellettili e rifiuti di ogni tipo: il tempio fiorentino del trotto si è trasformato in un luogo di degrado e delinquenza. E, per giunta, all’interno del parco delle Cascine che doveva diventare il Central Park di Firenze ed invece si è trasformato nel parco dello spaccio.

La sinistra, il Pd e Nardella cosa stanno facendo di fronte a tutto questo? Assolutamente niente. Chiudono gli occhi e girano la testa dall'altra parte, lasciando a sé stesse e in mano ai delinquenti intere aree della culla del Rinascimento. E' chiaro, Nardella non è in grado di garantire la sicurezza in città. Siamo seriamente preoccupati per gli ultimi 10 mesi che ci separano dalle prossime elezioni, che cosa potrebbe succedere con un sindaco totalmente indifferente di fronte a problemi così rilevanti?

Perciò chiediamo un incontro con il Governo ed anche con il Questore Maurizio Auriemma e il Prefetto Francesca Ferrandino. Non c'è più tempo da perdere, se la sinistra non è capace di garantire l'incolumità dei cittadini si faccia da parte prima della scadenza del mandato. Non permetteremo che una delle città più conosciute al mondo per le sue bellezze storiche e artistiche, sia altrettanto conosciuta per il degrado in cui versa e la criminalità che la attanaglia".

Fonte: Ufficio Stampa