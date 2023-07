In canoa nonostante il mare agitato: 5 minorenni soccorsi dai bagnini

Nonostante fosse stata esposta la bandiera rossa a causa delle condizioni del mare, nel tardo pomeriggio di oggi a Forte dei Marmi cinque ragazzi hanno deciso comunque di avventurarsi in canoa. Una decisione pessima, perché i ragazzi, tutti minorenni, non sono stati in grado di fronteggiare le onde e la loro canoa si è rovesciata. Dalla spiaggia sono immediatamente partiti in soccorso alcuni bagnini in pattino, che sono riusciti a trarre in salvo i minorenni.