Incidente stradale a Firenzuola: muoiono due motociclisti. Uno è di Montaione

Tragico incidente sulla strada statale 65 “della Futa”. Verso le 15, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, due motociclisti originari della provincia di Firenze si sono scontrati perdendo entrambi la vita sul colpo. Inutile l'intervento l’intervento dei sanitari, attivatisi anche con l’elisoccorso.

Una delle vittime dell'incidente era Michele Fedeli, 49enne di Montaione, mentre l'altro centauro era Andrea Vitiello, 50enne residente a Carmignano.

L'incidente avvenuto al chilometro 47,400 in località Traversa, nel comune di Firenzuola. Per effettuare i rilievi, l’area stradale interessata è rimasta chiusa dalle ore 15.40 alle 17.45 e la viabilità assicurata dai carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo.