Incidente tra auto e bicicletta a Limite, ferito il ciclista. Interviene l'elisoccorso

Un brutto incidente questa mattina nel territorio di Capraia e Limite ha visto coinvolti una bicicletta e un'auto. È successo poco dopo le 8.30 in via Gramsci, nella località di Limite sull'Arno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza inviata dal 118, l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi.

Da quanto si apprende l'auto e la bicicletta sarebbero entrate in collisione e, ad avere la peggio, è stato il conducente della due ruote. Il ferito, un uomo di 57 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato con l'elisoccorso al Cto dell'ospedale fiorentino Careggi, in codice giallo. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica da parte degli agenti dell'Unione dei Comuni.