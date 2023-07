Larissa Iapichino inarrestabile, nuova vittoria a Montecarlo: "Grande orgoglio per la Toscana"

Un successo dopo l'altro per Larissa Iapichino. L'atleta toscana ieri ha vinto la gara di salto in lungo in Diamond League anche a Montecarlo, con 6,95 metri. Un nuovo primato che si aggiunge sempre in questa stagione alle recenti vittorie di Firenze e Stoccolma e che arriva meno di un mese di distanza dai Mondiali di Budapest, in partenza il prossimo 19 agosto.

Per l'azzurra dalla provincia di Firenze, questo luglio è davvero un gran mese. Infatti l'atleta, neanche una settimana fa, si è laureata campionessa d'Europa U23 con un salto da 6.93, a poca distanza dal record di 6.97 segnato agli Europei indoor di Istanbul nel marzo scorso.

"Inarrestabile Larissa e incontenibili noi nel tifarla - commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite social - sei un grande orgoglio per tutta la nostra regione!".