Manifestazione a Campi Bisenzio per i lavoratori di Mondo Convenienza

Cresce la solidarietà sociale intorno alla manifestazione, per i lavoratori Mondo Convenienza in sciopero, che partirà domenica alle 20:30 da piazza Matteotti a Campi Bisenzio, simbolicamente davanti alla storica sede dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Associazioni, cittadini, sindacati: in tantissimi da tutta la Piana stanno inviando le adesioni e confermando la loro presenza per sostenere questa lotta importantissima contro lo sfruttamento, il sistema degli appalti, il caporalato, il lavoro povero e per i diritti di tutte e tutti.

ADESIONI IN AGGIORNAMENTO:

ARCI Firenze

ANPI Campi Bisenzio "Lanciotto Ballerini"

ANPI Sesto Fiorentino

ANPI Bruno Terzani di Lastra a Signa

Circolo Territoriale Intercomunale del Partito della Rifondazione Comunista della Piana Fiorentina

Sinistra Italiana circolo di Campi Bisenzio

Gruppo Consiliare Sinistra Progetto Comune Firenze

Circolo SMS Sant’Angelo

Confederazione COBAS Firenze

USB Firenze

Csa nEXt Emerson

Csa Intifada / Comunità in Resistenza

Comitato 25 Aprile Prato

Associazione Parte in Causa

Partito della Rifondazione Comunista

Fonte: Si Cobas Firenze