Minaccia l'ex compagna con un coltello e la deruba: denunciato a Pisa

Ieri pomeriggio una volante della questura di Pisa è intervenuta in viale Bonaini, vicino le poste centrali, per la segnalazione di una aggressione ad una ragazza.

Sul posto gli agenti hanno incontrato con la donna che ha richiesto l'intervento, che ha riferito che il suo ex compagno, dopo averla aggredita verbalmente, l’aveva minacciata di morte con un coltello se non le avesse consegnato i soldi.

Subito sono stati effettuati controlli in zona per ricercare l'uomo, rintracciato poco dopo e dunque denunciato a piede libero per tentata rapina aggravata e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio della procedura espulsiva, trattandosi di straniero irregolare sul territorio nazionale.