Montespertoli sulle tracce di Filippo Lippi: nuovi eventi collaterali alla mostra Terre degli Uffizi

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli sta lavorando per promuovere un ricco calendario di iniziative collaterali alla mostra “Filippo Lippi in Valdelsa” del progetto Terre degli Uffizi. Una prima conferenza con il comitato scientifico de Le Gallerie degli Uffizi si è svolta a inizio estate ed ha visto il sold out.

Si prosegue con una visita speciale e unica alla Chiesa e al Convento di Botinaccio, una delle gemme storiche del territorio montespertolese. "La Madonna con Bambino" è un capolavoro artistico di inestimabile valore, realizzato da Filippo Lippi verso la metà del Quattrocento per la chiesa di Sant’Andrea a Botinaccio e poi spostata al Museo d’Arte Sacra di Montespertoli. Un'opera, di grande bellezza e raffinatezza, che rappresenta una delle immagini sacre più ammirate e venerate nella storia dell'arte.

La visita speciale, con guida, alla Chiesa e al Convento di Botinaccio e infine al Museo d’Arte Sacra di Montespertoli inizierà alle ore 10 di domenica 30 luglio ed è completamente gratuita. Offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere la storia di questo luogo sacro e dell’artista ripercorrendo le sue tracce a Montespertoli.

Durante la visita, la guida condividerà interessanti aneddoti e dettagli sull'opera svelando i segreti della sua creazione e il significato simbolico dietro ogni dettaglio. Sarà una straordinaria occasione per comprendere meglio l'influenza dell'arte religiosa e il suo impatto sulla cultura locale.

Per partecipare è obbligatorio prenotare al numero dell’Ufficio Turistico 0571600255 oppure scrivendo una email a ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.

Iniziativa collaterale del Comune di Montespertoli organizzata in occasione della mostra "Filippo Lippi in Valdelsa" all’interno del progetto Terre degli Uffizi.

Terre degli Uffizi è un progetto ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Fonte: Comune di Montespertoli